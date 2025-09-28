Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken ‘Terörsüz Türkiye’ paylaşımı! Tek tek saydı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve Meclis'te birçok partiden vekilin katılımıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile devam eden "Terörsüz Türkiye" sürecine dair 7 adımlık bir hukuki yol haritası duyurması dikkat çekti.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşma yapacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Komisyonda önceki gün "Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü" olarak PKK’nın dağ kadrosunda yer alan ve 5 yıl da cezaevinde yatan Yüksel Genç'in konuşma yapmasına eleştiri yağmıştı.

Devam eden süreçte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan gelen "Milli devletin hiçbir ilkesi tartışmaya açılamaz" paylaşımı gündem oldu. Uçum, sürecin TBMM’nin iradesiyle açık ve şeffaf yürütüleceğini öne sürdü.

“MİLLİ DEVLETİN İLKESİ TARTIŞMA KONUSU OLAMAZ”

Mehmet Uçum, yazısında sürece dair "Milli devletin esası olan hiçbir ilke tartışma konusu yapılamaz. Süreçler tamamen TBMM’nin iradesiyle açık ve şeffaf yürüyecek. Dolayısıyla kaygı duyulmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkmaz." mesajı verdi.

7 MADDELİK YOL HARİTASI

Uçum’un TBMM üzerinden tanımladığı yol haritası şöyle:

Komisyonda hukuk politikası raporunun hazırlanması.

Raporun TBMM Başkanlığı’na sunulması.

Rapora dayanılarak geçiş süreci kanun teklifinin hazırlanması.

Teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulması.

Teklifin yasama sürecine girmesi.

TBMM’nin kabul etmesi, Cumhurbaşkanı’nın uygun bulması halinde Resmî Gazete’de yayınlanması.

Kesin silah bırakmanın pratik teyidleriyle birlikte sürecin tamamlanması.

"SÜREÇ DOĞRU YÖNETİLMELİ"

Uçum'un, "Kesin silah bırakmanın pratik teyidleri de bu aşamalara göre giderek gelişen bir kapsamda gerçekleşir. Nihai teyitle birlikte TBMM geçiş süreci kanununu kabul ettiği zaman süreç çok doğru yönetilmiş olur" değerlendirmesi de dikkat çekti.

