Öcalan'ın kardeşinden Bahçeli yorumu: Zannediyorum Bahçeli'nin bir hesabı var

Bahçeli, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a ilişkin açıklamaları Türkiye gündemine oturdu. Bahçeli'nin son açıklaması hakkında görüşü sorulan Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan da bir açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasını samimi bulduğunu söyleyen Mehmet Öcalan, "Sanırım Bahçeli’nin bir hesabı var" diye konuştu.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı “Öcalan çağrısı” büyük yankı uyandırdı. Bahçeli "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa; gelsin TBMM Dem Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlığı gösterirse, umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.'' diye konuştu.

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MEHMET ÖCALAN: KİMSE KİMSE ALDATMASIN

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendirdi. Bahçeli’nin 2 haftadır bu konuyu ortaya attığını hatırlatan Mehmet Öcalan, “İki hafta üst üste Devlet Bahçeli bu konuyu ortaya atıyor. Bunu bilemiyorum, bir adımdır. Ne şekilde şekillenecekse, bilemiyorum. Umarız ki güzel şekilde olur. Evet konuşuyor Bahçeli, doğrudur konuşması. Ama 4 senedir Abdullah Öcalan'dan bir ses çıkamıyor, tecritte. Avukatlarıyla her taraf kesilmiştir. Bilmiyorum belki orada konuşuyor. Bilemiyoruz. Umarım herkes için güzel bir şeyler olabilir. Kimse kimseyi aldatmasın. Demokratik şekilde güzel bir barış olsa biz de buna seviniriz. Neyin ne olacağı belirsiz. Umarım ki güzel olur.” dedi.

"ZANNDERİM BAHÇELİ'NİN BİR HESABI VAR"

Bahçeli’nin konuşmasını samimi bulduğunu belirten Mehmet Öcalan sözlerine “Orada olan bitenden asla haberimiz yoktur. 4 yıl bitti, 5’inci yılına giriyor. Zannederim devletin haberi vardır. Avukatların ve ailenin haberi yok. Konuşmalar samimi, yani eğer bu bir girişimse, zannederim Bahçeli'nin bir hesabı var. Umarım ki herkes bu hesaptan faydalanır.” diye devam etti.