Bahçeli'nin çıkışı sonrası Öcalan'ın avukatları harekete geçti

Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için söylediği "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözleri sonrası teröristbaşının avuktları harekete geçti.

İddiaya göre; İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 44 aydır haber alınamayan Öcalan'ın avukatları yeni bir başvuru yaptı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan avukatların, ayrıca İmralı'daki diğer müvekkilleri Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için de görüşme başvurusunda bulunduğu iddia edildi.

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"ÖCALAN'DAN AÇIKLAMA GELEBİLİR"

Gazeteci İrfan Aktan da Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası çarpıcı bir iddiada bulunmuştu.

Yarın önemli bir gelişme yaşanabileceğini belirten Aktan, “Birincisi hükümet kanadından bir açıklama gelebilir. İkinci ihtimal Kandil’den bir açıklama gelebilir. Ve bana göre daha muhtemel bir olasılıksa, Öcalan’dan bir açıklama gelebilir” ifadelerini kullandı.

KESİNTİSİZ GÖRÜŞ YASAĞI KARARI ALINMIŞTI

2016 Temmuz ayında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) boyunca Öcalan için verilen avukat görüş yasağı, Şubat 2018 tarihine kadar sürdürüldü. Bu tarihten sonra avukatların görüşme talepleri, 6 aylık sürelerle yasaklanmaya başladı. Son yasak kararıyla birlikte Abdullah Öcalan'a 8 yılda en az 13 kez 6 aylık avukat görüş yasağı verilmiş oldu.