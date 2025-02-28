Öcalan'ın mesajı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Öcalan'ın mesajı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı canisinin mesajından sonra ilk kez konuştu. Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefinde dün yeni bir safhaya geçildi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur inisiyatifi ile başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye hedefiyle dün itibarıyla artık yeni safhaya geçilmiştir. Tarihi adım atma fırsatı vardır" dedi.

Erdoğan, "Başlayan sürecin bütün unsurlarıyla yerine getirilip getirilmediğini ilgili kurumlarımız vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz. Ülkemizin önündeki en büyük prangalardan biri terördü. Terör örgütünün istismar bahanelerini ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

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