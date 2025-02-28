Teröristbaşı Öcalan'dan Osman Kavala ifşası! İmralı'ya en yakın isim açıkladı Arslan Tekin yazdı

Teröristbaşının PKK'ya silah bırakın çağrısı Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Birçok siyasi parti bu duruma sert tepki gösterirken hükümet tarafı çağrıyı olumlu karşıladığına dair açıklamalarda bulundu.

Peki daha önce gerçekleştirilen çözüm süreci neden sekteye uğradı? Gezi Parkı davasından hala tutuklu bulunan Osman Kavalı'nın bu süreçte rolü ne? Erdoğan'a "seni başkan yaptırmayacağız" sözünü Selahattin Demirtaş'ın kulağına kim fısıldadı?

Teröristbaşı Öcalan'ın PKK çağrısı sonrası flaş iddia!

Bebek katili Abdullah Öcalan’ın yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaşan Ali Kemal Özcan, Arslan Tekin'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Arslan Tekin'in yazısındaki o bölüm:

Abdullah Öcalan’ı yakından tanıyan, onunla İmralı’da görüşmesi çok tartışılan Prof. Dr. Ali Kemal Özcan ile yine konuştum.

Ali Kemal Özcan, DEM Parti ekibinin İmralı’ya gitmesini, Abdullah Öcalan’ın tabutuna çivi çakmak olarak değerlendiriyor.

A. Tekin- Evet, neden bu iddiada bulunuyorsun?

Ali K. Özcan- Tam 10 yıl önce 28 Şubat 2015, bugün 27’si değil mi efendim. Şimdi madde madde dediğim olay bu.

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1- 28 Şubat 2015’te, yarın tam 10. yıl oluyor. Dolmabahçe Sarayı’nda Sırrı Süreyya Bey, içinde işte başbakan yardımcısı, grup başkan vekili, içişleri bakanı, yani hükûmet ve devlet... Hakan Fidan Bey’in yardımcısı Muhammed Dervişoğlu’nun bulunduğu Dolmabahçe’de neyi okuyordu Sırrı Süreyya? Öcalan’ın örgütüne çağrısını okuyordu. Çağrıda, Türkiye’ye karşı silahlı mücadelenin bir daha geri dönmemek üzere sonlandırılması için örgütün kongre toplaması isteniyordu, değil mi? Bu çağrıyı kim okuyordu? Sırrı Süreyya okuyordu.

A. Tekin - Madem çağrı yapılmış, neden yerine getirilmedi?

Ali K. Özcan-Tam da onu söylüyorum.

2- 14 gün sonra Sırrı Süreyya yine İmralı’ya gidiyor. 14 Mart 2015. Öcalan Sırrı Süreyya’ya diyor ki: “Sen kendine ‘Apocuyum’ diyorsun... Türkiye’de siyaseti fahişeleştiren bir sistem var, dikkatli olacaksın!” 14 Mart! 15, 16, 17 öğlen saati (2 buçuk gün sonra) ... Dedim ki Öcalan’a: “Nasıl oldu bu? Siz burada çağrıyı yazdınız, Sırrı Süreyya Dolmabahçe’de okudu. Örgütten bir cevap gelmeden, sizden henüz bir ses çıkmamış iken, Selahattin çıkıp mecliste ‘Seni başkan yaptırmayacağız!’ diye o ucube cümlesinin tekrarı olan cümleyi titreyerek bağırdı!”

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Öcalan dönüp bana: “Onu Osman Kavala Sırrı Süreyya’nın kulağına, Sırrı Süreyya da Selahattin’in kulağına fısıldadı, bu iş gerçekleşti” dedi. Sırrı Süreyya, Kavala, Salahattin üçgeni... Öcalan bunun, Kavala-Sırrı-Selahattin üçgeninden gerçekleştiğinin altını özenle çizdi.

A. Tekin - Osman Kavala nereden çıktı burada?

Ali K. Özcan- Ben Öcalan’ın cümlelerini aktarıyorum. Bana söylediği bu. Devlet de biliyor bunu. 10 yıl önce gladyo-Cemaatle birlikte Türkiye’ye karşı bir uluslararası komplonun “yerli” tetikçisinin menajeri olarak görevini ifa ediyor Sırrı bey… Zira aynı “Merkez”, Paris’te Sakine Cansız katliamını, İmralı’ya ilk ziyaretten 6 gün sonra (9 Ocak 2013) gerçekleştirmişti. Öcalan yine o görüşmemde söylüyor: “Bana Hakan’dan imzalı belge de getirseniz, bu iş gladyo-Fetullahçıların operasyonudur!”