Odasına giren ailesi kanlar içinde buldu

Kaynak: İHA
Odasına giren ailesi kanlar içinde buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs odasında başından tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2057 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican Ç.'nin (22) odasından silah sesi duyuldu.

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Odaya giren ailesi gencin başından tabanca ile vurulmuş halde kanlar içerisinde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Alican Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre şahsın kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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