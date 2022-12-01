Odatv'nin gizemli yazarı İmamoğlu'nun Erdoğan için hazırladığı hediyeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için müze kurulacak mı? Odatv yazarı Hürrem Elmascı "Ankaralı mimar arkadaşımdan öğrendiğime göre Erdoğan, kendine ait müze yapmak için çalışmalar başlattı" diye yazdı. Yazının sonunda ise İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'a hazırladığı bir hediyeyi açıkladı.

İşte Hürrem Elmasçı'nın yazısı:

LİDER MÜZELERİ

Efendim biliyorsunuz… Atatürk dışında İsmet Paşa, Adnan Menderes, Celal Bayar, Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in müzesi var.

Sanıyorum Konya’da yer bulundu Erbakan Müzesi kurulacak…

Türkeş'in ise Lefkoşa’da doğduğu evde mini müze açıldı bundan üç yıl önce…

Ecevit'in uzun yıllar kullandığı daktilosunu ve buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve telefonu bağışladığı ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde Anadol marka makam aracı ile aileye ait ev eşyası da özel bir bölümde sergileniyor.

Yıllar önce Ankara’da pek konuşulurdu; “Kenan Evren kendisine verilen plaketleri koyacak yer bulamayınca denize attı!” Bence bu sadece bir espriydi…

Ama bir hakikati de barındırıyor bu espri, siyasi liderlere hayatta iken verilen armağanlar her daim sorun çıkarıyor. Eşim ve ben yıllarca görev yaparken çeşitli hediyeler aldık, bunları bir daire yaşayan bizlerin koruması çok sıkıntı oldu. Ne yaptığımızı yazmayayım şimdi, bizim beyefendi bu yazılarıma zaten muhalefet ediyor.

KASIMPAŞA’DA BİR MÜZE

Bu yazıyı yazmak için masaya oturduğumda bilgisayarda mini bir araştırma yaptım. Öğrendiklerimden şaşkın kalakaldım. Bilmiyordum, Erdoğan son 20 yılda toplam 164 müzenin onarım, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarını yaparak tamamen yenilenmiş. Ülkemiz genelinde 56 müzeyi ilk kez ziyarete açmış, 18 müzemizi de yeni inşa edilen binalarına taşımış...

Ne diyeyim helal olsun demekten başka…

Demek ki Erdoğan tarihi hafızaya ev sahipliği yapan müzelere meraklı.

Çocuklar sanırım biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa doğumlu. Uzun yıllar İstanbul’un bu en eski yerleşim merkezlerinden olan bu semtte yaşadı.

Ankaralı mimar arkadaşımdan öğrendiğime göre Erdoğan, Haliç kıyısında kendine ait müze yapmak için çalışmalar başlattı. Çeşitli isimlerden proje toplanmaya başlandı.

Müzeye sadece Erdoğan'a siyasi hayatı boyunca verilen hediyeler konmayacak herhalde. Başka neler olacak acaba, insan merak ediyor. Umarım Avrupa’da örneklerini gördüğümüz modern bir müze yapılır. Öyle ya çocuklar kaç yıl Türk siyasetinde ve iktidarında bulunmuş önemli bir şahsiyetten bahsediyoruz…

İLK HEDİYE İMAMOĞLU’NDAN

Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kullandığı makam aracını Ekrem İmamoğlu tamir ettirdi, yeniletti. Sanırım bu araç Mercedes idi.

Kulağıma gelen fısıltılara göre İmamoğlu bu aracı sürpriz yaparak Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Atatürk ve Menderes müzesinde makam araçları var. Sanırım Erdoğan müzesine bu hediye de konulacaktır.

Kendi adıma Erdoğan müzesine sevindim çocuklar, müzeler toplumların hafızalarıdır.

Şimdiden hayırlı olsun, diyorum.