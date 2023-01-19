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Vücuttan ödem atan o besinler

Ödemi oluşmadan doğru besinleri kullanarak önlemek gayet kolay. Peki, nasıl? İşte o besinler…

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:19
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Ödem atan o besinler

Vücuttan ödem atan o besinler
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Ödem, yarattığı şişkinlikle vücuda rahatsızlık veriyor. El, ayak ve bacaklarda görülüyor. Genellikle ağrıya yol açmasa da, vücut ağırlığında artışa ve şişliklere neden olduğu için rahatsızlık yaratıyor.

Damar içinde dolaşan sıvıların damar dışına çıkması ve doku araları ile cilt arasında birikmesi sonucu oluşan ödem; kalp yetmezliğinden bazı böbrek hastalıklarına, önemli protein kayıplarından enfeksiyona, hipotiroidi hastalığından tuz-sodyum dengesizliklerine kadar pek çok ciddi hastalıklar sebebiyle gelişebiliyor. Bunun yanısıra fazla tuzlu beslenmek, hareketsizlik ile hızlı sıvı alımı da vücutta ödem artışına neden oluyor.

Altında önemli bir sağlık sorunu yatmıyorsa vücuttaki ödemi doğru besinlerle söküp atmak kolay. İşte o besinler ve ne işe yaradıkları

YULAF

Yulaf bol lif içermesi sebebiyle ödemin atılmasında oldukça etkilidir.Süt veya yoğurt içerisinde ya da kurabiye yaparak veya ekmek yapımında kullanarak haftada en az 3-4 kez kullanabilirsiniz.

ADA ÇAYI

Su atımında oldukça etkilidir. Çok fazla kullanılması tansiyonun düşmesine sebep olabilir bu yüzden günde 1 fincan içmek yeterli olacaktır.

SU

Suyu güne yayarak içmek. Çünkü bir kerede çok fazla su içmek bu kez tam aksi bir etki yaratarak ödemin artmasına neden olabilir.

ANANAS

Potasyum ve lif açısından zengindir. Potasyum içerdiği besinlerle sodyum dengesi sağlıyor, lifin yüksek olması da vücuttaki su atımını kolaylaştırıyor. Ödem olduğunu hissettiğiniz zamanlarda her gün 1 dilim ananas tüketebilirsiniz.

 

 

MAYDANOZ

Maydonoz içerdiği etken maddeler sayesinde vucüttaki su atımın kolaylaştırıyor. Ödemin oluştuğu günlerde salatalarda 1 demet çiğ olarak tüketmeniz veya haşlayıp suyunu içmeniz, ödemin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak fazla tüketilen maydanoz, tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Bu nedenle maydanozu gereğinden fazla tüketmeyin.

KAYISI-KAVUN

Vücut sıvılarında sodyum-potasyum dengesinin sağlanması için her gün 2 porsiyon meyve tüketmeniz ödem oluşumuna önleyebilir.

TURP

Haftada 1-2 kez tüketmeniz, vücudunuzdan fazla suyun atılmasına yardımcı olabilir.

SÜT-YOĞURT

Vücut sıvılarının mineral dengesini sağlamada etkilidir. Her gün 2-3 su bardağı kadar süt veya 1 kase yoğurt tüketebilirsiniz.

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