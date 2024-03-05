Ödem atmaya yardımcı oluyor. İşte o ot

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler, günümüzde popülerdir. Ancak doktorunuza danışmadan kullanmayın.

Açlık otu, vücuttaki fazla sıvıyı (ödem) atmanıza yardımcı olabilir. Baklagillerden olan bu bitkinin iki yaygın türü vardır.

Açlık otunun faydaları şunlardır:

Metabolizmayı hızlandırır.

Laksatif ve müshil etkisi gösterir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Açlık otu, çeşitli şekillerde kullanılabilir. En çok çay ve takviye gıda olarak tüketilir. Bu bitkiyi doğada bulabilir veya kurutulmuş veya taze olarak satın alabilirsiniz.

Açlık otu, birkaç gün kullanıp ara vererek tüketilmelidir. Çünkü çok güçlüdür. Ayrıca bağırsak hareketlerini etkilediği için akşamları içmek daha iyidir.

Açlık otu, gebeler, emziren anneler, bebekler, kronik bağırsak ve böbrek hastaları için uygun değildir. Bu durumlarda doktorunuza danışın.