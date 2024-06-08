Ödemeler başladı hesaplarınızı kontrol edin. Açıklama Bakanlıktan geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tarımsal destekleme açıklaması. Buğday ve arpa fiyatlarınının açıklanmasıyla birlikte çiftçilerin tepkisini çeken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tarımsal destekleme ödemesi haberi geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 5 milyar 93 milyon 213 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Bakanlığın paylaşımında söz konusu destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi.