Ödemeler başladı hesaplarınızı kontrol edin. Açıklama Bakanlıktan geldi.

Düzenleme: Kaynak: AA
Ödemeler başladı hesaplarınızı kontrol edin. Açıklama Bakanlıktan geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destekleme ödemesi açıklaması. Çiftçilere yaklaşık 5 milyar 93 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tarımsal destekleme açıklaması. Buğday ve arpa fiyatlarınının açıklanmasıyla birlikte çiftçilerin tepkisini çeken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tarımsal destekleme ödemesi haberi geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 5 milyar 93 milyon 213 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Bakanlığın paylaşımında söz konusu destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi.

tarim-bakanligiiiiii.jpg

İlgili Haberler
Efsane astronot kendi kullandığı uçakla kaza yapıp öldü
Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
Erdoğan müjde diyerek açıkladı. Pazartesiden itibaren geçerli olacak
En çok işçi alan sektörler belli oldu. İŞKUR açıkladı
Belgesi olmayana ceza yağacak. Düğmeye basıldı.
Son Haberler
Son dakika... Türkiye'nin ikinci astronotunu taşıyan uçak havalandı Dünya
Son dakika... Türkiye'nin ikinci astronotunu taşıyan uçak havalandı
Ünlü rapçi Sefo 'Türkiyem' diye bağırdı. Ortalık yıkıldı Spor
Ünlü rapçi Sefo 'Türkiyem' diye bağırdı. Ortalık yıkıldı
İnan Kıraç mahvoldu Spor
İnan Kıraç mahvoldu
Ali Koç Aziz Yıldırım'a son teklifini yaptı Spor
Ali Koç Aziz Yıldırım'a son teklifini yaptı
Bankada parası olanlar dikkat. ‘Son fırsat’ denilerek açıklandı Ekonomi
Bankada parası olanlar dikkat. ‘Son fırsat’ denilerek açıklandı
Sabah uyanır uyanmaz içenler yaşadı! Metabolizmayı hızlandırıyor vücudu çamaşır suyu gibi temizliyor Sağlık
Sabah uyanır uyanmaz içenler yaşadı! Metabolizmayı hızlandırıyor vücudu çamaşır suyu gibi temizliyor
4 gündür kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu Gündem
4 gündür kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu