Ödemeler bugün hesaplara yatırıldı. Bakan müjdeyi verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ödemeler bugün hesaplara yatırıldı. Bakan müjdeyi verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayında ödenmesi planlanan toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurguladı.

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Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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