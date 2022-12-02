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Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 48 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:07
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Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı

Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "48 milyon 143 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, hayvan genetik kaynakları koruma desteğinin 32 milyon 585 bin 20 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin de 15 milyon 557 bin 980 lira olduğu kaydedildi.

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