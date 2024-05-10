Ödemeler hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ödemeler hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplam 944 milyon 907 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bu ödemelerin çiftçiler için hayırlı olmasını diledi ve “Çiftçilerimizin hesaplarına toplamda 944 milyon 907 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yatırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Bakan Yumaklı’nın açıklamasına göre, destekleme ödemelerinin detayları şu şekilde:

• Fındık alan bazlı gelir desteği: 842 milyon 765 bin lira

• Süt analizi desteği: 84 milyon 663 bin lira

• Düve alım desteği: 16 milyon 840 bin lira

• Hayvan gen kaynakları desteği: 392 bin 900 lira

• Sertifikalı tohum üretim desteği: 246 bin 100 lira

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Ayrıca, fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri, çiftçilerin kimlik ve vergi kimlik numaralarının son rakamına göre belirlenen günlerde yapılacak. Diğer destek ödemeleri ise bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına tek seferde aktarılacak.

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