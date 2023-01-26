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Odessa, UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Ukrayna'nın liman kenti Odessa'nın tarihi merkezi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 06:18
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Odessa, UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Odessa, UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındı
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UNESCO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, liman kenti Odessa'nın tarihi merkezinin UNESCO Dünya Mirası ve UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası listelerine alındığı duyuruldu.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, sosyal medya hesabından Odessa'nın tarihi merkezinin Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına ilişkin tweeti alıntılayarak, Odessa'yı "sinemaya, edebiyata ve sanata damgasını vurmuş, özgür bir şehir, bir dünya şehri, efsanevi bir liman" olarak nitelendirdi. (AA)

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