Odessa'daki Rus saldırısında 100 ton bezelye ve 20 ton arpa imha edildi

Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Rus ordusunun füze saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandı, 100 ton bezelye ile 20 ton arpa yangın sonucu imha edildi.

KAYNAK: AA
Odessa'daki Rus saldırısında 100 ton bezelye ve 20 ton arpa imha edildi

Odessa Bölge Devlet İdaresi Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya paylaşımında, Rusya'nın sabaha karşı Odessa bölgesine yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus savaş gemilerinden fırlatılan 2 füzenin bölgedeki bir tahıl hangarına isabet ettiğini aktaran Kiper, şunları kaydetti:

Ruslar, sabaha karşı Karadeniz'deki füze taşıyan gemiden "Kalibr" tipi füzeleri ateşledi. Maalesef Odessa bölgesindeki tarım işletmelerinden birinin tahıl terminalleri (hangar) vuruldu. Düşman, 100 ton bezelye ve 20 ton arpa imha etti. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Kiper, Rusya'nın artık Odessa bölgesindeki limanlardan sonra tarımsal alanları da hedef almaya başladığını ifade ederek, saldırıda 200 metrekareden büyük bir alanda yangın çıktığını bildirdi.

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Son Haberler
Yazın günde ne kadar su tüketilmeli? Kilo alınmasına neden oluyor Sağlık
Yazın günde ne kadar su tüketilmeli? Kilo alınmasına neden oluyor
Eldeki uyuşma neyin habercisi Sağlık
Eldeki uyuşma neyin habercisi
Gemiden 5,3 ton uyuşturucu çıktı. Dümeni Türkiye’ye kıracaktı Dünya
Gemiden 5,3 ton uyuşturucu çıktı. Dümeni Türkiye’ye kıracaktı
Korkutan patlama minibüsleri havaya uçurdu Dünya
Korkutan patlama minibüsleri havaya uçurdu
PRP nedir? PRP işlemi nasıl uygulanır? Keşfet
PRP nedir? PRP işlemi nasıl uygulanır?
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak Dünya
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
Yusuf Oral 3. Lig'de Spor
Yusuf Oral 3. Lig'de