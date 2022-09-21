﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü

Pakistan'ın Karaçi bölgesinde yer alan Pakistan'ın Orangi kasabasında Shaheer Khan isimli çocuk, 14 Eylül'de ciddi yanıkla hastaneye başvurdu. Khan, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Yürek parçalayan gerçek ise acılı annenin mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıktı.

ÇOCUĞUN ÜZERİNE GAZYAĞI DÖKTÜ

Olay günü baba Peder Nazir, oğluna ödevini tamamlaması için uyarılarda bulundu. Baba uyarılara aldırış etmeyen oğlunu korkutma için çocuğun üzerine gazyağı döküp kibriti ateşledi. Üzerindeki yağın alev almasıyla talihsiz çocuğun vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

ÇARESİZCE YANAN ÇOCUĞUN ÜZERİNE BATTANİYE VE GİYSİ ATTILAR

Oğlunun acı çığlıklarını duyan anne Shazia ve baba Peder Nazir alevleri söndürmek için çaresizce yanan çocuğun üzerine battaniye ve giysi attı. Ancak çabaları onu kurtarmaya yetmedi.

ANNE, BABAYA DAVA AÇTI

Küçük çocuk hastaneye kaldırıldıktan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Anne ise iki gün oğlunun yasını tuttuktan sonra kocasına dava açtı. Tutuklanan baba Peder Nazir, 24 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Yerel polis memuru Salim Khan, Shaheer ödevini tamamlamak yerine uçurtma uçurmak için dışarı çıkmakta ısrar ettiğinde Nazir'in öfkelendiğini söyledi.