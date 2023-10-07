Ödüllü gazeteci hayatını kaybetti

Medyaradar'ın haberine göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Denetim Kurulu Üyesi, sürekli basın kartı, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Erden Güley bugün (7 Ekim 2023 Cumartesi) yaşama veda etti.

TGC Yönetim Kurulu Güley’in ölümünün ardından baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Üyemiz Erden Güley’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllardır gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden Erden Güley’i hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz.” denildi.

Güley’in cenaze töreniyle ilgili bilgiler netleştiğinde paylaşılacağı belirtildi.

ERDEN GÜLEY KİMDİR?

1943 Adana’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda okudu. Mesleğe 1961 yılında Türksözü’nde muhabir olarak başladı. Gazetecilik mesleğini Vatandaş, Dirlik, Akşam, Son Havadis, Hayat Yayınları, Yeni Asır, THA ve ABC Ajansı ile Türkiye Gazetesi’nde sürdürdü. Mesleki birçok ödülü bulunuyor. Evli ve iki çocuğu var.