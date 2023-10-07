Ödüllü gazeteci hayatını kaybetti

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Erden Güley, hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Güley hakkında başsağlığı mesajı yayımladı.

Ödüllü gazeteci hayatını kaybetti

Medyaradar'ın haberine göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Denetim Kurulu Üyesi, sürekli basın kartı, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Erden Güley bugün (7 Ekim 2023 Cumartesi) yaşama veda etti.

TGC Yönetim Kurulu Güley’in ölümünün ardından baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Üyemiz Erden Güley’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllardır gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden Erden Güley’i hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz.” denildi.

Güley’in cenaze töreniyle ilgili bilgiler netleştiğinde paylaşılacağı belirtildi.

ERDEN GÜLEY KİMDİR?

1943 Adana’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda okudu. Mesleğe 1961 yılında Türksözü’nde muhabir olarak başladı. Gazetecilik mesleğini Vatandaş, Dirlik, Akşam, Son Havadis, Hayat Yayınları, Yeni Asır, THA ve ABC Ajansı ile Türkiye Gazetesi’nde sürdürdü. Mesleki birçok ödülü bulunuyor. Evli ve iki çocuğu var.

2a73bbc4-951f-4536-b7f4-c7b692369a3-ohbt.jpg

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
SSB Başkanı Haluk Görgün HÜRJET'in testine katıldı Teknoloji
SSB Başkanı Haluk Görgün HÜRJET'in testine katıldı
Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler Dünya
Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı Dünya
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı
Kadir İnanır ''Benden Randevu alın'' dedi. Kadirizm kurallarına yeni madde eklendi. Kadirizm ne demek Magazin
Kadir İnanır ''Benden Randevu alın'' dedi. Kadirizm kurallarına yeni madde eklendi. Kadirizm ne demek
Dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önü açılıyor Ekonomi
Dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önü açılıyor
Gram altında bu seviyeden alım yapan parayı cebine koyar Ekonomi
Gram altında bu seviyeden alım yapan parayı cebine koyar
Fethiye’de düştü ABD’li pilot öldü Gündem
Fethiye’de düştü ABD’li pilot öldü