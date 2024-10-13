Odunpazarı’na yeni orman

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Voleybolun Unutulmazları Derneği iş birliği ile Odunpazarı'na, 4 bin 460 metre karelik bir orman daha kazandırdı.

Odunpazarı Belediyesi, Voleybolun Unutulmazları Derneği iş birliği ile Odunpazarı'na, 4 bin 460 metre karelik bir orman daha kazandırdı. 71 Evler Mahallesi'nde yer alan "VUD Hatıra Ormanı" için fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Voleybolun Unutulmazları Derneği Başkanı Gürnur Görgün, dernek yöneticileri, üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Fidan Dikimi etkinliğinde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Unutulmazları Derneği Başkanı Gürnur Görgün birer konuşma yaptı.

HEP BİRLİKTE YEMYEŞİL BİR TÜRKİYE OLUŞTURALIM İSTİYORUZ

Odunpazarı Belediyesi olarak yeşile, spora ve çevreye önem verdiklerini belirten Başkan Kurt, Nazım Hikmet'in "Yaşamaya Dair" şiirine atıfda bulundu. Eskişehir'de Nazım Hikmet'inde belirttiği niteliklerde çok sayıda orman oluşturduklarını kaydeden Başkan Kurt, "Ormanları şehrin merkezindeki alanlara yapıyoruz ki 10-20 yıl sonra insanlar gölgesinde otursunlar. Şehirlerde de bu etkinlikleri demokratik kitle örgütleriyle birlikte yapıyoruz. Biz de yapabilir ama Voleybolu da voleybolun unutulmazlarını da unutturmamak adına birlikte gerçekleştirelim istiyoruz. Pek çok kurumla iş birliği içinde oluşturduğumuz ormanlarımız var. Bu da onlardan biri. Yeni kurulan bir dernek ve ilk ormanını da Eskişehir'de, Odunpazarı'nda yapmayı tercih etmenizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Biz burayı koruyup, kollarız ama sizler de zaman zaman Eskişehir'e gelerek dikili ağacınızı sulayın. Hep birlikte yemyeşil bir Türkiye oluşturalım istiyoruz" dedi.

ESKİŞEHİR'İN UNUTULMAZ VOLEYBOLCULARI BURADAKİ FİDANLARDA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür eden Gördün, "Voleybolun Unutulmazları Derneği olarak yeşilin hızla tükendiği, çevrenin betonlaştığı bu dünyada insana saygı, çevreye saygı ve geleceğe miras sloganı ile yola çıktık. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak arzusundayız. Bu bizim ilk ormanımız. Eskişehir Türk Voleyboluna sayısız voleybolcu yetiştiren özel bir kent. Milli takıma çok değerli oyuncular yolladı. Aynı şekilde hakemler, yöneticiler de yolladı. Ayrıca bu şehrin ne kadar duyarlı olduğunu da biliyoruz. O nedenle Voleybolun Unutulmazları Derneğinin ilk hatıra ormanını Eskişehir'de yapmalıydık" dedi. Dernek olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Gördün, Başkan Kazım Kurt ve kendilerine destek veren herkese de teşekkür etti. Eskişehir'de voleybol oynayan ve vefat eden voleybolcuları da unutmadıklarını kaydeden Gördün, bu isimlerin buradaki fidanlarda yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt, Gördün ve etkinliğe katılanlar, fidan dikim etkinliğine geçti. Başkan Kurt ve beraberindekiler VUD Hatıra Ormanı için fidan dikip, diktikleri fidanların can suyunu döktüler.