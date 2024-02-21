OECD bölgesinde ekonomi 2023'ün son çeyrek büyüme rakamları açıklandı

OECD'nin açıkladığı öncü verilere göre, G7 ülkelerinde geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 olan büyüme gösterirken, son çeyrekte yüzde 0,4'e gerileme kaydetti. Azalışta, Birleşik Krallık, Japonya ve Almanya ekonomisindeki daralma etkili unsur oldu.

G7 ülkeleri arasında Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık'ta ekonomi son çeyrekte sırasıyla yüzde 0,3, yüzde 0,3 ve yüzde 0,1 daraldı. İngiltere ve Japonya'da art arda iki çeyrekte küçülme kaydetti.

Kanada ve İtalya ekonomileri sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,2 büyürken, Fransa ekonomisinde art arda iki çeyrekte büyüme gösteremedi. ABD'de ise üçüncü çeyrekte yüzde 1,2 olan ekonomik büyüme dördüncü çeyrekte yüzde 0,8'e düşüş gösterdi.

İlgili verilerin bulunduğu diğer OECD ülkeleri arasında, Norveç ve Kosta Rika'da son çeyrekte ekonomik büyüme sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1,8 oldu. İrlanda'da ekonomi bu dönemde yüzde 0,7 küçülme gösterdi.

Avro Bölgesi ekonomisi ise son çeyrekte yüzde 0,5 büyüme gösterdi. Böylece, OECD ülkelerinde ekonomi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, üçüncü çeyrekteki gibi yüzde 0,4 büyüdü.