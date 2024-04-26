Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözünün anlamı nedir?

Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Öfke ve aceleyle yapılan bir işin çoğunlukla zararlı sonuçlar doğuracağını ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Kişinin öfkeyle hareket etmesi veya aceleci davranması, düşünmeden bir şeyler yapmasına sebep olur.

Düşünmeden, aniden alınan kararlar ya da yapılan eylemler genellikle pişmanlıkla sonuçlanır. Bu atasözü, sağduyulu ve düşünerek hareket etmenin önemini vurgulamak amacıyla kullanılır.

ÖFKEYLE KALKAN ZARARLA OTURUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bir sözümü dinle öfkeyle kalkan zararla oturur, sakinleşip ne yapacağımıza karar verelim."