'Oflu Hoca' Çetin Altay 2'inci kez baba oldu

Çetin Altay, 2017'de Gamze Kaçmaz ile nikâh masasına oturmuştu. Meryem Mila adında bir kızları bulunan çift, ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gamze Kaçmaz erkek bebek dünyaya getirdi. Çetin Altay, oğluyla paylaştığı bu fotoğrafına "Hoş geldin oğlum. Allah, sağlıklı sıhhatli bir ömür nasip etsin" notunu düştü.



Çift, çocuklarına Ali Erhan ismini verdi.

EVLİLİĞİ TERAPİ KURTARDI

Çift, geçtiğimiz yıl ayrılık kararı almış, Çetin Altay İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanma davası açmıştı.

İlk duruşmada Çetin Altay’ın avukatı, “Taraflar terapiste gitmeye karar vermiştir, duruşmanın ertelenmesini istiyoruz” dedi. Mahkeme, duruşmayı 1 ay sonrasına ertelemişti.

Çetin Altay, sorular üzerine şöyle demişti: Maalesef doğru. Herkes çok şaşırdı, biz de çok şaşırdık. İyiydik aslında. Atlatacağız bunu da. İlk duruşmaya kızımın ateşi çıktığı için katılamadık. Kıymetli eşimi üzmek istemem. Umarım her şey düzelir.