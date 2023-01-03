Öğleden sonra kalkan Acun 'sabah neden işe gidiyoruz' dedi. TSYD başkanı taşı gediğine oturttu

Türkiye Kalite Derneği'nde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, sabah erken saatte kalkmak ve yaz aylarında çalışmak gibi konulardan yakındı. Sistem hakkında eleştirilerde bulunan Ilıcalı, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. Acun Ilıcalı'nın bu sözlerine TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den yanıt geldi.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

"MESAİ SAATİ YOK"

"Benim bünyesel olarak bir şeyi yapma zorunluluğuna bir antipatim var. Sıradışı bir şirketiz. Bizde mesai saati yok. Kimsenin işe gelmesine gerek de yok. Böyle bir beklenti de yok."

"MESAİ SAATLERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİM"

"Ben insanların herhangi bir saat düzeninde işe gelmesine karşıyım. Bir gün elimde bir güç olursa mesai saatlerini 10.30'da başlatmayı düşünüyorum. Niye sabah bu kadar erken kalkılıyor anlamış değilim. Niye erken kalkılıyor? Niye sabah 8 trafiği var?"

"İKİ SAATTE DÜNYA MI KURTULUYOR"

"İnsanlar uyusun ya. Bence insanların uyuması lazım. Niye müsait 10.30 ya da 11.00'da başlamıyor? O önceki 2 saatte dünya mı kurtuluyor? Hepimiz hep birlikte çalışmazsak aslında bir sorun olmayacak orada. Gün mü yetişmiyor? Ben ona da inanmıyorum...Zaten dünyayla saat farkları var, zaten her dakikayı yakalayamıyorsun. "Biz yazın niye çalışıyoruz? Hava güzel, her şey güzel, niye çalışıyoruz abi ya? Onu anlamak mümkün değil."

"NİYE TEMMUZ'DA ÇALIŞIYORUZ"

"Bazı mecburiyetler bizim özel hayatımızı elimizden almış. Bazı kurallar çıkarılmış, kim çıkarmış bilmiyorum...Çok eski zamanlardan sert adamların kuralları ve bu kurallar şimdi de uygulanıyor. Biz niye sabah kalkıyoruz, biz niye Temmuz'da çalışıyoruz? Kim bunu çıkarmış anlamıyorum ya. Kim abi bizi sabah işe yollayan? Birisi zamanında sabah işe gidin demiş ve o günden beri sabah işe gidiyoruz."

OĞUZ TONGSİR'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Acun Ilıcalı'nın mesai saatlerine dair bu açıklamasına TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den

"Kendisi genelde öğleden sonra kalktığı için sabah uyanmalarını sevmez. Ama personelini gece yarısı işinin başında ister, o da ayrı mesele.." yorumu geldi.