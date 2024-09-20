Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbeden anne gözaltına alındı

Olay, Tepebaşı ilçesi Favziçakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Aile merkezine giden Y.C., oğluna rapor almak istediğini söyledi. Merkezdeki 4 aile hekiminden biri olan A.D., başka bir aile hekimine kayıtlı Y.C.'nin oğluna misafir kaydı açarak muayene etti. Çocuğun sağlık sorunu olmadığını belirleyen aile hekimi A.D. rapor veremeyeceğini söylemesi üzerine Y.C.'nin saldırısına uğradı. Aile hekimi A.D., başını evrak dolabına çarpıp yere düşerken, Y.C. yerde de hekime saldırısını sürdürdü. Sesleri duyan çalışanlar ve sıra bekleyen hastaların araya girmesi sonucu Y.C., odadan uzaklaştırıldı. Beyaz kod verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Y.C.'yi gözaltına aldı. Aile hekimi A.D., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaralı aile hekimi A.D.'yi hastanede ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı. Tomografisi çekilen yaralı aile hekimi Dr. A.D.'nin müşahede altında tutulduğu belirtildi.