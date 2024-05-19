Oğlunu askere götürmek için araç kiralarken dolandırıldı. Kaskoyu ödemek istemeyince gerçeği anladı

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan Ali İhsan Karaağaç, oğlunu askerlik görevini yapacağı Hatay’a götürmek için araç kiralamak istedi. İnternette bulduğu kiralık araç ilanını arayan Karaağaç, ünlü bir markanın adını kullanan Rıdvan G. İle iletişime geçti. Karaağaç, günlüğü 1500 TL'den 2 gün için 3 bin lira kiralama, 2 bin lira da depozito bedelini ödemeyi kabul etti.

Karaağaç, toplamda 5 bin lirayı gönderdikten sonra Rıdvan G. 18 bin lira kasko bedeli istedi. Ali İhsan Karaağaç ise bu bedeli ödemeyi kabul etmeyerek ödediği parayı geri istedi ve aracı kiralamaktan vazgeçti. Karaağaç sonrasında parasını geri almak için Rıdvan G.’ye ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Karaağaç, olayla ilgili Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'FİRMADA ÇALIŞMADIĞINI ÖĞRENDİK'

Araç kiralama firmasının farklı şubelerini defalarca aradığını söyleyen Karaağaç, "Firma, aradığım numaranın kendilerine ait olmadığını söyledi. Ayrıca şahsın da firmada çalışmadığını öğrendik. Telefon numarasını ve parayı yatırdığım hesap numarasındaki bilgileri kullanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Tüketici Hakem Heyeti'ne ve Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetlerimi bildirdim. En kısa sürede mağduriyetimin giderilmesini umarım. Paramın iadesini ve şahsın cezalandırılmasını istiyorum. Vatandaşları uyarıyorum; kimse internetteki sitelerden araç kiralamaya kalkışmasın. Bizzat araç kiralama noktalarına gidip, bire bir görüşsünler" diye konuştu.