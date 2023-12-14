Oğlunu surdan attığı iddia edilen anneye indirimle müebbet hapis cezası

Kaynak: DHA
Oğlunu surdan attığı iddia edilen anneye indirimle müebbet hapis cezası
Çorum'da oğlunu surdan itekleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Menşure Arık (45) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 Mayıs 2021'de İskilip Kalesi'nde meydana gelen olayda, Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın (21) surdan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arık'ın 30 metreden düştüğünü belirledi.

OLAYDAN ÖNCE OLAY YERİNDE OĞLUNU TEKMELEMİŞ

Olayı gören görgü tanıkları polis ekiplerine verdiği ifade de olaydan önce Ferdi Arık'ın bir kadın tarafından tekmelendiğini öne sürdü. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının Arık'ın annesi Menşure Arık olduğunu tespit etti. Kale civarında yakalanıp, gözaltına alınan Menşure Arık tutuklandı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN ARIK'IN ANNESİNE VE BABASINA DAVA

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Menşure Arık hakkında 'Altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan, tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık hakkında ise 'Altsoyu kasten öldürmeye azmettirme' suçundan dava açıldı.

Menşure Arık’ın avukatı Mehmet Namlı, müvekkili Menşure Arık’ın hükme elverişli olmadığı yönünde itirazda bulundu. İtirazı dikkate alan mahkeme heyeti Menşure Arık’ı, iki kez İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurumu’na gönderildi. Kurum tarafından gönderilen iki raporda da Menşure Arık‘ın ‘İşlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu’ belirtildi.

Menşure Arık ile tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu anne son kez savunmasını yaptı.

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ANNEYE MÜEBBET HAPİS CEZASI BABAYA BERAAT

Mahkeme heyeti Menşure Arık'a altsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın mahkemedeki saygılı tutumunu göz önünde bulundurarak cezayı, müebbede çevirdi. Eşi Cebrail Arık (47) ise beraat etti.

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