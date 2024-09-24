Oğlunun evde hareketsiz bulduğu kadın hastanede öldü

Olay, akşam saatlerinde İzmir'in İhsan Alyanak Mahallesi'nde, 5024 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddialara göre, Emrah T., annesi Sabiha T.'nin bulunduğu odaya girdiğinde annesini hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sabiha T.'yi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sabiha T.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.