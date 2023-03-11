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Oğlunun evine giderken düştü öldü 

Düzce’de oğlunun evine gitmek için yola çıkan yaşlı adam dengesini kaybederek düştüğü tarlada hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 07:11
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Oğlunun evine giderken düştü öldü 

Oğlunun evine giderken düştü öldü 
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İHA'nın haberine göre, olay, Düzce merkeze bağlı Konuralp mevkii Hilmi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Akçakoca’nın Subaşı köyünde oturan İsmail Bircan (70), oğlunu görmek için Konuralp mevkiine geldi. Yokuş yukarı çıkarken dengesini kaybeden yaşlı adam, yaklaşık 2 metre yükseklikten tarlaya düştü. 

Yaşlı adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi. 

İsmail Bircan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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