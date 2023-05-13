Oğlunun karaciğeri ile yeniden yaşama tutundu

Karaciğer hastası olan sekiz çocuk babası Fuat Toraman, 18 yaşındaki oğlu Abdulsamet Toraman’ın karaciğerinden alınan parça ile yaşama yeniden “merhaba” dedi.

Gaziantep’te yaşayan ve serbest meslek ile uğraşan Fuat Toraman, karaciğer nakli sürecini şu şekilde anlattı:

“Şanlıurfalıyım, 32 yıldır Gaziantep’te yaşıyorum. Uzun zamandır karaciğer hastasıyım. Yıllarca tedavi için Diyarbakır’a gidip geldim ancak sağlığımla ilgili olumlu bir gelişme olmadı. SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde böbrek naklinden sonra karaciğer nakli de yapıldığını öğrendik. Sıkıntılarımı yakından bilen çocuklarım bana karaciğer nakli için bağışta bulunmak istedi. Yapılan tetkikler sonucu canımın parçası 18 yaşındaki oğlum Abdulsamet Toraman’ın karaciğer bağışı yapabileceği anlaşıldı. Ailemin verdiği destek ve SANKO Üniversitesi Hastanesi hekimlerinin verdiği güvenden cesaret bularak nakil olmaya karar verdim.”

Baba Toraman, “Oğlumun ve hekimlerimizin sayesinde şu an çok iyiyim. Hastanemize ve tüm ekibe teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

KADAVRA BAĞIŞ YETERSİZ

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan nakillerin birçok hastaya umut olduğunu belirten Doç. Dr. Yücel Yüksel, “Genç karaciğer bağışçımızdan alınan bir parça karaciğer, yapılan başarılı nakille hastamıza yeni bir yaşam şansı sundu” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Yücel Yüksel, yapılan canlı vericili karaciğer nakli ameliyatı ile ilgili süreci şu sözlerle özetledi:

“Ülkemizde yeterli sayıda kadavra bağışı olmadığı için genelde canlı vericili nakillerle ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Fuat Toraman’ın karaciğerinde tespit ettiğimiz yetmezliğe bağlı olarak nakil olması gerekiyordu. Hastamızın oğlu karaciğer bağışı için gönüllü oldu. Yapılan tetkikler sonucunda da sorun çıkmayınca başarılı bir nakille hem alıcımız hem de bağışçımız açısından çok güzel bir ameliyat geçti. Ameliyat öncesi ve sonrası Gastroenteroloji, Radyoloji, Nefroloji ve Genel Cerrahi uzmanlarından oluşan ekibin yakın takibiyle karaciğer naklimizin alıcı ve bağışçısını sağlıklı ve mutlu bir şekilde taburcu ettik. Hastamızın durumu iyi. Kendisine ve ailesine sağlıklı günler diliyor, organ bağışının önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum.”

“AYRI BİR CERRAHİ BECERİ VE DENEYİM GEREKTİRİR”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi / Organ Nakil Merkezi Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Demirbakan da böbrek nakillerindeki başarılı sonuçların ardından karaciğer nakillerinde de hastalara umut olduklarını söyledi. Karaciğer naklinin ayrı bir cerrahi beceri ve deneyim gerektirdiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Demirbakan, şöyle devam etti:

“SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi olarak, gerek biz cerrahların deneyim, bilgi ve birikimi gerekse hastanemizin teknolojik alt yapısı ve uzman kadrosuyla Fuat Toraman gibi pek çok hastamızı, organ bağışçılarımızın vereceği destekle sağlığına kavuşturmak için çalışıyoruz.”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi / Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Nimet Yılmaz ise “Karaciğer sirozu hastalarında sıklıkla rastladığımız şuur kaybı ve komaya kadar giden bir süreç olan hepatik ensefalopati kliniği ile takip ettiğimiz hastamız, artık tedaviye cevap alamadığımız döneme girmişti” ifadelerini kullandı. Karaciğer nakli dışında çözüm noktasında başka bir alternatifi kalmayan hastanın durumunu yakınlarıyla birlikte değerlendirdiklerine dikkat çeken Doç. Dr. Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hastamız ve yakınlarıyla görüşme sonucunda organ naklinin gerçekleştirilmesi konusunda karar aldık. Doğru karar, doğru ekip ile buluşunca Fuat Bey, oğlunun bağışladığı karaciğerle sağlığına ve eski hayat konforuna kavuşmuş oldu. Sürecin bu şekilde sonuçlanmasından dolayı çok mutluyuz.”