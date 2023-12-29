Oğlunun kavga eden çocuğun babasını vurmuştu. Cezası belli oldu

Olay, 2 Mart’ta Nilüfer’in Akçalar Mahallesi’nde yaşandı. Ömer Şehzade ve İbrahim Çağan’ın çocukları okulda birbirleriyle atıştı. Ömer Şehzade, akrabalarıyla birlikte yürürken İbrahim Çağan’la karşı karşıya geldi. Aralarında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. İbrahim Çağan, belindeki tabancayla Ömer Şehzade’yi göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan Şehzade, kardeşinin aracıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü, ancak kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Çağan, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"ÖLDÜRMEYE NİYETİM YOKTU"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne teslim edilen Çağan, verdiği ifadede; kendi çocuğuyla Ömer Şehzade’nin çocuğunun okulda kavga ettiklerini, olay günü akşam saatlerinde Ömer Şehzade’yle yolda karşılaştıklarını anlattı. “Ömer Şehzade, yanındaki akrabalarıyla birlikte bana ‘Senin oğlun mu bu?’ diye sordu. Ben de ‘Evet, senin oğlun mu boğazını sıkan?’ diye cevap verdim. Bana ‘Evet, benim oğlum’ dedi ve bana küfür ederek tokat attı. Yanındakiler de bana saldırmak için harekete geçti. Daha önce şikayetçi olduğum için, hepsinin bana saldıracağını düşündüm. Kendimi savunmak için tabancamı çıkardım. Namluya bir mermi koydum. Kendimi savunmak için havaya sıkmak istedim ama tabanca kendiliğinden ateş aldı ve Ömer isimli şahıs yaralandı. Ömer Şehzade’yi öldürmeye niyetim yoktu. Havaya sıkmak istedim, çok pişmanım” dedi. İbrahim Çağan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘kasten öldürmek’ suçlamasıyla tutuklandı.

KENDİSİ VE AİLESİ DIŞLANIYORDU

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan İbrahim Çağan’ın duruşmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Çağan, Ömer Şehzade’nin yakınları ve avukatları da hazır bulundu. Çağan, önceki ifadelerini teyit ederek, Bursa’ya birkaç yıl önce Şanlıurfa’dan geldiklerini, mahallede kendisi ve ailesinin dışlandığını ileri sürdü. Oğulları İ.Ç. ve C.Ç.'nin (14) okulda zorbalığa uğradıklarını, Ömer Şehzade’nin de oğlu İ.Ç.'yi okul bahçesinde boğazladığını iddia ederek, “Ömer Şehzade’yi daha önce tanımıyordum. Bu şahısla aramda hiçbir sorun yoktu. Oğlum C. ve bana yönelik saldırılar oldu. Ben de bunlarla ilgili şikayetçi oldum. Oğlum İ.'ye yapılan saldırılar için de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve okul müdürlüğüne başvurdum” dedi.

"ANİDEN TARTIŞTIK"

Olay günü Ömer Şehzade’yle yolda karşılaştıklarını anlatan Çağan, “Olay günü, arkadaşım Erkan S. ile alışverişe çıkmıştım. Yürürken okulun durağında Ömer Şehzade’yi gördüm. Ömer Şehzade yanıma gelip oğlumu işaret ederek, ‘Bu senin oğlun mu?’ diye sordu. Ben de ‘Evet, senin oğlun mu boğazını sıkan?’ diye karşılık verdim. Bana ‘Evet, benim oğlum’ dedi ve bana küfür edip tokat attı. Birden tartıştık. 30-40 kişi bizi ayırmaya geldi. Bizi ayırmaya gelenlerin bana saldıracağını sandım. Daha önce şikayetçi olduğum için, hepsinin bana düşman olduğunu düşündüm. Kendimi savunmak için tabancamı çıkardım. Namluya bir mermi koydum. Kendimi savunmak için havaya sıkmak istedim ama tabanca kendiliğinden ateş aldı ve Ömer isimli şahıs yaralandı. Ömer Şehzade’yi öldürmeye niyetim yoktu. Havaya sıkmak istedim, çok pişmanım” diye konuştu.

"KENDİSİ VE ÇOCUKLARINI KORUMAK İÇİN SİLAH TAŞIYORDU"

Sanık avukatı Salih Arpa ise müvekkilinin çocuklarına ve kendisine yapılan saldırılar nedeniyle endişe duyduğunu ve korunmak için silah taşıdığını, olay günü maktulü öldürmek için silah aldığı iddiasının doğru olmadığını savundu. Müvekkilinin silah ruhsatı almak için başvurduğunu da belirten Arpa, "Ayrıca müvekkilin mağdur olduğu, çocuklarına ve kendisine yapılan fiziki saldırılarla ilgili açılan ceza davaları da dosyada mevcuttur.