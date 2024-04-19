Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Olay, 15 Nisan'da meydana geldi.

Yonca Kazan Coşkun, 2013 yılında Kerim Coşkun ile evlendi. Ancak pandemi döneminden itibaren aralarında yaşanan geçimsizlikler ve şiddet iddiaları üzerine 7 ay önce boşanma kararı aldı. Bu süreçte uzaklaştırma kararı da alan Yonca Kazan Coşkun, 10 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunu annesinin yanına göndermişti.

Ancak uzaklaştırma kararının sona ermesiyle birlikte Kerim Coşkun, oğlunun telefonundan annesine yanıltıcı bir mesaj göndererek evlerine girmiş ve burada eski eşini öldürmüştü.

Kerim Coşkun'un savcılıktaki ifadesine göre, cinayetin ardında cinsel sorunlar ve tartışmalar yatıyordu. Ancak cinayetin işleniş biçimi ve olay yerindeki detaylar, ailenin yakınlarını dehşete düşürdü.

Yonca Kazan Coşkun'un kardeşi Özge Kazan, ablasının kaçmaya çalıştığı sırada saldırganın ona tecavüz ettiğini ve ardından bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti. Ayrıca, şiddetin ve tehditlerin boşanma sürecinde de devam ettiği ifade edildi.

Ailenin talebi, cinayetin en ağır şekilde cezalandırılması yönünde oldu.