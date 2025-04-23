Oğluyla tartıştı hastanelik oldu

Kaynak: İHA

Tekirdağ’da kavga ettiği oğlu tarafından silahla vurulan baba ağır yaralandı.

Böyle evlat olmaz olsun dedirten olay Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Ant Sokak üzerinde ikamette meydana geldi. Baba M.Ü. (43) ile oğlu Y.B.Ü. (20) arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan kavga sonrası Y.B.Ü. babasına silahla ateş açtı.

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Göğüs çevresine isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba M.Ü. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Ü. buradaki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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Devriye Ekipler Grup Amirliği ekiplerince, Y.B.Ü. silahla birlikte olay yerinde gözaltına alındı.

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