Öğrenci evinde kalan genç annesinden salça istemişti gelenler karşısında şok oldu

Artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle maddi anlamda büyük sıkıntılar çeken üniversite öğrencileri, beslenme, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeye geldi.

Ailesinden uzak bir şehre üniversite okumak için giden bir genç, arkadaşlarıyla öğrenci evinde kalırken pahalı olması sebebiyle marketten alamadığı yemeklik salçayı annesinden göndermesini istedi.

Bunun üzerine anne, çocuğuna büyük bir çuval erzak gönderdi.

TOST MAKİNESİNDEN BULGURA KADAR HERŞEY VAR

Annesinden gelen çuvalı açan genç, içindekileri teker teker çıkarttı. Çuvalın içinden tost makinesi, saç kurutma makinesi, bulgur, salça, peynir, traş köpüğü, biber, çikolatalı fındık kreması, pulbiber ve yeşil biber çıktı. Genç çuvalın içinden çıkanları görünce şoke olurken arkadaşları ise gülme krizine girdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu.