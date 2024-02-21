Öğrenci servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Kaynak: İHA
Öğrenci servisi kaza yaptı: 7 yaralı
Bursa'da ticari araç ile ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sancak ile Gülfidan sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta gerçekleşti.

Elde edilen bilgiye göre, Sancak sokağından çıkan sürücü Y.G. (21) idaresindeki ticari araç, Gülfidan sokaktan geçen sürücü Ç.T. (45) idaresindeki okul servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan servis minibüsü evin bahçe duvarına, diğer araç ise parkın tel örgü duvarına çarparak durdu. Meydana gelen kaza sonucu hafif ticari aracın şoforü ile servisteki öğrenciler İnci G. (6), Serra A. (9), Muhammed Ali A.(4), Akif K.(7), Eslem Nur A. (7) ve gözetmen öğretmen Rukiye A. (45) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5'i öğrenci 7 kişiyi İnegöl Devlet Hastanesine sevk etti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

aw146533-03.jpg

Son Haberler
Motosiklet sürücüsü kediye çarpmamak için kaza yaptı Yerel Haberler
Motosiklet sürücüsü kediye çarpmamak için kaza yaptı
Göçük altında kalan işçinin ailesi isyan etti: Bir bakanın çocuğu olsaydı canlı canlı çıkarırlardı Gündem
Göçük altında kalan işçinin ailesi isyan etti: Bir bakanın çocuğu olsaydı canlı canlı çıkarırlardı
Turhan Sofuoğlu başaramadı Spor
Turhan Sofuoğlu başaramadı
Alzheimer tedavisinde yeni gelişme Sağlık
Alzheimer tedavisinde yeni gelişme
Trump kendini hapishanede ölen Rus lider Aleksey Navalnıy’e benzetti Dünya
Trump kendini hapishanede ölen Rus lider Aleksey Navalnıy’e benzetti
Dünyanın en lezzetli 50 ekmeği belli oldu. Türkiye'den sadece 1 lezzet listeye girdi Yemek Tarifleri
Dünyanın en lezzetli 50 ekmeği belli oldu. Türkiye'den sadece 1 lezzet listeye girdi