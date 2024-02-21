Öğrenci servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sancak ile Gülfidan sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta gerçekleşti.

Elde edilen bilgiye göre, Sancak sokağından çıkan sürücü Y.G. (21) idaresindeki ticari araç, Gülfidan sokaktan geçen sürücü Ç.T. (45) idaresindeki okul servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan servis minibüsü evin bahçe duvarına, diğer araç ise parkın tel örgü duvarına çarparak durdu. Meydana gelen kaza sonucu hafif ticari aracın şoforü ile servisteki öğrenciler İnci G. (6), Serra A. (9), Muhammed Ali A.(4), Akif K.(7), Eslem Nur A. (7) ve gözetmen öğretmen Rukiye A. (45) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5'i öğrenci 7 kişiyi İnegöl Devlet Hastanesine sevk etti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.