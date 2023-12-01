Öğrenci servisinde akılalmaz çocuk kaçırma girişimi

Konya'da kimliği belirsiz bir kişi okula gitmek için servis bekleyen 2 kız çocuğunu "Servis arızalandı, beni gönderdiler" diyerek kaçırmaya çalıştı.

KAYNAK: İHA
Öğrenci servisinde akılalmaz çocuk kaçırma girişimi

kocaelifikir.com'un haberine göre; Konya'nın Bosna Sancak Mahallesi’nde sabah saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

İddiaya göre sabah okula gitmek için servis bekleyen 2 kız çocuğunun yanına beyaz renkli bir araç yaklaştı.

"SERVİS ARIZALANDI BENİ GÖNDERDİLER"

Arabanın kapısını ve bagajı açarak araçtan inen kimliği belirsiz kişi çocuklara ‘Servis arızalandı beni gönderdiler’ diyerek çocukları okula kendisinin götüreceğini söyledi. O sırada pencereden çocukların servise binip binmediğini kontrol eden ebeveynlerini fark etmeyen kimliği belirsiz kişi, çocuklar izin almak için yukarıya seslenince panikledi.

Kimliği belirsiz şahsın servis aracı gelene kadar olay yerinde beklediği görüntüler apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şüpheli şahıs servis aracının gelmesiyle saniyeler içerisinde ortadan kayboldu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"HERHANGİ BİR İHBAR YOK"

"30.11.2023 tarihinde sosyal medya platformlarında ilimizde çocuk kaçırma girişiminin yaşandığına dair yayınlanan video Emniyet Müdürlüğümüzce incelenmiş, Konya'da böyle bir olayın gerçekleştiğine dair herhangi bir başvuru, şikayet ya da ihbarın olmadığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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