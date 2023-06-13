Öğrenci yurdunda milyonluk hırsızlık

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki öğrenci yurdu inşaatından yaklaşık 2 milyon lira değerinde kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Öğrenci yurdunda milyonluk hırsızlık

İHA’nın haberine göre, olay Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) yerleşkesinde 4000 bin yataklı öğrenci yurdu inşaatında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğrencinin yurdu inşaatından yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan 2 bin metre uzunluğunda kablo çaldıkları iddia edilen M.K. (23) ve K.C.K.(23), Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan M.K. ve K.C.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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