Öğrenci yurtlarında gıda güvenliği denetimi

Gıda güvenliği denetimleri, Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu, Çanakkale Kız Öğrenci Yurdu, Ardes Özel Öğrenci Yurdu, 18 Mart KYK Yurdu ve Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nun kantin ve yemekhane bölümlerinde yapıldı. Denetimlere Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "Denetimlerde gıda işletmelerinin hijyen şartları, ürünlerin izlenebilirliği ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ayrıca, kullanılan hammaddelerin saklama ve muhafaza şartları da titizlikle incelendi" ifadelerini kullandı.

Türkarslan, denetimler sırasında personele, "Tarım Cebimde" uygulaması hakkında da bilgi verildiğini belirterek, "Bu uygulama sayesinde gıda kontrol işlemleri daha etkin bir şekilde yürütülebilecek" diye ekledi.

Türkaslan, bu denetimlerin öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapıldığını vurgulayarak, benzer denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini de belirtti.