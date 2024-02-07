Öğrenciler zifiri karanlıkta okula gidiyor. Bakanlıklar topu birbirine atıyor

En çok öğrencileri mağdur eden kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin tepkiler sürüyor. Öğrenciler, sabah saatlerinde hava henüz aydınlanmadan okula gidiyor, akşamları ise karanlıkta okuldan çıkıyor. Kalıcı yaz saatiyle ilgili tepkiler bakanlıklara iletilse de bakanlıklar, sorunu çözmek yerine topu birbirine atıyor.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, öğrencilerin kalıcı yaz saati mağduriyetlerine dikkat çekti.

Öğrencilerin ve çalışanların zifiri karanlıkta evden çıkıp yollara düştüklerini vurgulayan soru önergesine yanıt, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, “Tüm yıl boyunca yaz saati uygulaması ile her mesai aralığı için karanlıkta kalınan sürenin eski saat uygulamasına göre 64 saat azaldığı ortaya konulmuştur” ifadesini kaydetti.

Bakanlık, topu Milli Eğitim Bakanlığı’na atarak, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bakanlığımıza yaz saati uygulamasının değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir talep iletilmemiştir” açıklamasını yaptı.