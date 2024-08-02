Öğrencilere her ay o para yatacak. Resmen açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması sonrasında milyonlarca öğrenci tercihler için kolları sıvadı.

Tercih sürecinin son günündeyken, tüm bu heyecanlı bekleyişin yanı sıra maddi zorluklar bazı öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmelerini epey bir zorlaştırıyor.

İçerisinde bulunulan zor ekonomik şartlar öğrencilerin eğitim hayatlarına daha fazla etkilerden bu sorunları aşabilmeleri için devlet çeşitli destekler sunuyor. Devletin sunduğu desteklerin yanı sıra özel kurum ve kuruluşlar da öğrencilere yardım eli oluyor.

1000 LİRA BURS DESTEĞİ

Öğrencilere destek olan bir kuruluş da Bartın Belediyesi oldu. Bartın Belediyesi üniversite öğrencilerine dair önemli bir destek sağladığını açıkladı. Belediye Başkanı M.Rıza Yalçınkaya, üniversite öğrencilerine aylık 1000 lira burs vereceklerini duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI NE ?

Bu burslardan toplamda 250 öğrenci faydalanacak. Başvurular Ağustos ayı itibariyle başlamış olup, Bartın Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvurularda öğrencilerin ailelerinin maddi durumu ön planda tutulacak. Bu destek, eğitim hayatlarını devam ettirmek isteyen öğrencilere büyük bir imkan sağlayacak. Ayrıca, burslar akademik yıl boyunca öğrencilerin hesaplarına düzenli olarak yatırılması hedefleniyor.