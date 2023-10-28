Öğrencilere “Korkuyorsan asansöre binme” diyen KYK müdürü TÜGVA yöneticisi çıktı

Sinop’ta KYK öğrencilerinin protestosu sırasında “Korkuyorsanız asansöre binmeyin” diyen KYK müdürü ile ilgili bir iddia gündeme geldi. Büyük tepki çeken KYK Yurt Hizmetleri Müdürü Gökhan Kayaçal’ın TÜGVA’da yönetici olduğu öğrenildi.

Öğrencilere “Korkuyorsan asansöre binme” diyen KYK müdürü TÜGVA yöneticisi çıktı

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Aydın’da KYK yurdundaki asansörün düşmesi nedeniyle üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti. 16 öğrencinin bulunduğu asansörde yaşanan facia sonrası çeşitli yurtlarda protestolar düzenlendi. Öğrenciler protestolarda yurtlarda ölmek istemediklerini vurguladı.

MÜDÜRDEN SKANDAL SÖZLER

Sinop’taki Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin düzenlediği protestoda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Sinop Yurt Hizmetleri Müdürü Gökhan Kayaçal, tepki çeken sözler söyledi. Kayaçal, "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" dedi. Kayaçal’ın sözlerine öğrenciler tepki gösterirken sosyal medyada da gündem oldu.

TÜGVA’DA YÖNETİCİ İDDİASI

Sosyal medyada büyük tepki çeken sözleri söyleyen Kayaçal hakında yeni bir iddia gündeme geldi. Kayaçal’ın iktidara yakınlığı ile bilinen TÜGVA’nın Sinop İl Temsilciliği’nde görevli olduğu belirtiliyor. Kayaçal’ın TÜGVA Sinop İl Temsilciliği’nde Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Yurtta öğrencilere “Korkuyorsanız asansöre binmeyin” diyen Kayaçal’ın geçtiğimiz haftalarda TÜGVA üyeleri ile birlikte Sinop Valisi Mustafa Özarslan’ı ziyaret etti. TÜGVA Sinop İl Temsilcisi Yusuf Çakır, söz konusu ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

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Öte yandan Gökhan Kayaçal 2021 yılında TÜGVA’nın yurdunu ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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