Öğrencilere vergisiz telefonda yeni gelişme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği vergisiz telefona ilişkin "Bir an evvel sözlerimizi tutmak niyetindeyiz" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Öğrencilere vergisiz telefonda yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce öğrencilere vergisiz telefon ve bedava internet vereceklerini açıklamıştı.

Milyonlarca öğrenci heyecanla vergisiz telefon vaadinin gerçekleştirilmesini bekliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, vergisiz telefona ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

"BİR AN EVVEL... "

Bakan Kacır, gençlere yönelik ücretsiz internet ve vergisiz telefon vaadiyle ilgili soru üzerine, "Bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke, yaş ortalamamız 33 çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz birtakım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri, bizleri talimatlandırıyor. Normalde 5 yıllık bir dönemimiz var; ama ertelemek değil gayemiz bir an evvel sözlerimizi tutmak niyetindeyiz" dedi.

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