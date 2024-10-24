Öğrencilerin canını hiçe saydı! Dakikalarca drift attı... Para cezası kesildi

Olay geçtiğimiz gün Nevşehir'de özel bir okulun çıkış saatinde yaşandı. Öğrencilerin çıkış saatinde okul önüne gelen sürücü çevredeki öğrencilere aldırış etmeden okul önünde dakikalarca drift attı.

Velilerin ihbarı üzerine drift atan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, güvenlik kameralarından plakasını ve sürücüsünü tespit etti.

32 BİN 233 TL PARA CEZASI VERİLDİ

Ekipler sürücü ve araç sahibine çeşitli maddelerden toplam 32 bin 233 TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine de 2 ay el konuldu.