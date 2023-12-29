Öğrencilerin pansiyon ve yemek ücretlerine rekor zamma tepki

Kadem Özbay, Merkez Bütçe Toplantısı’nda, "Her mevsim için ayrı saraylar yaptıran, yöneticilerinin halkın vergisini çarçur ettiği her türlü lüksü 'devletin itibarı' tekerlemesiyle savuşturduğu bu ülke, yoksul öğrencisinin başının altına bir yastık, önüne bir tabak yemek koymaktan aciz midir? 'Eğitimde feda edilecek fert yoktur' diyen bir Başöğretmenin kurduğu bu Cumhuriyet’te, geleceğimiz olan çocuklarımızın/gençlerimizin imkansızlık nedeniyle, adeta görmezden gelinerek eğitimden uzak bırakılması kabul edilemez.” tepkisini gösterdi.

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay 2024 Merkez Bütçe Toplantısı’nda yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin satın alınan bir metaya dönüşmesinin ve 21 yıllık iktidarın sosyal devletin varlığını eğitim alanından çekmesinin Cumhuriyet vizyonuyla örtüşmediğini belirtti. Ailesi yoksul olan öğrencilerle, ailesi zengin olan öğrencilerin arasındaki uçurumun arttığının altını çizen Özbay, “Devlet okulunda eğitim görmek bile ciddi bir masraf haline gelmiştir. Eğitim Anayasal bir hak olmasına ve beslenme, barınma, ulaşım gibi hizmetler de bu hakkın ayrılmaz parçaları olmasına rağmen, çocuklarımız bu ihtiyaçlarını ancak ailelerinin imkanları ölçüsünde giderebilir hale gelmiştir.” dedi.

“EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK FERT YOKTUR”

Öğrenci pansiyon fiyatlarındaki mevcut durumun TÜİK’in enflasyon için verdiği rakamla ilgisiz olduğunu belirten Özbay, “Öğrencilerin konaklama ve beslenme dışında ulaşım, ders araç-gereçleri, giyinme gibi temel ihtiyaçlarını da kendilerinin ve gerçek enflasyon göre karşılamak durumunda kaldığı göz önüne alındığında, eğitimin ne kadar kamusallık dışına itildiği açıkça görülmektedir.” dedi.

“Her mevsim için ayrı saraylar yaptıran, yöneticilerinin halkın vergisini çarçur ettiği her türlü lüksü 'devletin itibarı' tekerlemesiyle savuşturduğu bu ülke, yoksul öğrencisinin başının altına bir yastık, önüne bir tabak yemek koymaktan aciz midir?” diyen Kadem Özbay, “'Eğitimde feda edilecek fert yoktur' diyen bir Başöğretmenin kurduğu bu Cumhuriyet’te, geleceğimiz olan çocuklarımızın/gençlerimizin imkansızlık nedeniyle, adeta görmezden gelinerek eğitimden uzak bırakılması kabul edilemez." vurgusunu yaptı.

Kadem Özbay yaptığı yazılı açıklamanın devamında, “Atatürk’ün 'Kimsesizlerin kimsesi' olsun diye kurduğu bu Cumhuriyet’te öğrencilerin kimsesiz bırakılması kabul edilemez. Başöğretmenin eğitim neferleri olarak, Eğitim-İş olarak yukarıda sorduğumuz soruların peşini bırakmayacağız. Bize emanet edilen öğrencilerimizin çaresizliğin pençesine itilmesine izin vermeyeceğiz. Öğrenciler için laik, bilimsel, adil ve kamusal bir eğitim; eğitimciler için insanlık onuruna yaraşır ücretlerle çalışmak bir haktır; alacağız!" ifadelerini kullandı.