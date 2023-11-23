Öğrencisinin öldürdüğü okul müdürünün eşi 'Öğretmenler Günü' programında

İzmir’de 2017 yılında öğrencisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in öğretmen eşi Ayşe Ümmü Kökmen,24 Kasım Öğretmenler Günü programları kapsamında Ankara'ya davet edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Öğrencisinin öldürdüğü okul müdürünün eşi 'Öğretmenler Günü' programında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2017 yılında öğrencisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in öğretmen eşi Ayşe Ümmü Kökmen (53), Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 24 Kasım Öğretmenler Günü programları kapsamında Ankara'ya davet edildi.

"BU DAVET ACIMIZI BİRAZ OLSUN HAFİFLETTİ"

Kökmen yaptığı açıklamada,"Bu davet açıkçası bizi çok mutlu etti, çok sevindirdi. Acımızı biraz olsun hafifletti" dedi.

Bakanlığın 24 Kasım Öğretmenler Günü programları kapsamında Ankara'ya 81 ilden il temsilcisi öğretmenler ve şehit öğretmen yakınları davet edildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 15 Aralık 2017'de okul müdürü olarak çalıştığı Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, makam odasında öğrencisinin pompalı tüfekli saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ve oğlu Doğukan Kökmen de (23) davetliler arasında yer aldı.

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