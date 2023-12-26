Öğretmen alan değişikliği ataması sonuçları açıklandı

18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınan başvuruların ardından gözler MEB'e çevrilmişti.

Öğretmen alan değişikliği için atama sonuçları, "mebbis.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.

Sorgulama işlemleri sırasında Güvenlik Kodu, Kullanıcı Adı ve Şifre girilerek sonuç sorgulanabilecek. Öğretmenler ayrıca, e-Devlet üzerinden de sorgulama yapılabilecek.

BAKAN TEKİN AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği başvurularına ilişkin resmi X hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Bakan Tekin, 7 Aralık'ta yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası Buluşmaları”mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” talebiydi. İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin alan değişikliği için başvurularını 18-22 Aralık arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz." demişti.