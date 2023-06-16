Öğretmen atamaları ne zaman? Erdoğan öğretmen atamaları için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı karne töreninde öğretmen atamalarına ilişkin konuştu. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? Erdoğan öğretmen atamaları için ne dedi?

Öğretmen atamaları ne zaman? Erdoğan öğretmen atamaları için ne dedi?

2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen atamalarına dair detaylar net değilken Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen atamaları hakkında konuştu. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? Erdoğan öğretmen atamaları için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin karne törenine katıldı. Burada öğrencilere tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projemizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni atamalara ilişkin:

"Geçen ay yaptığımız toplam 45 bin yeni öğretmen atamasıyla mevcut eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002 yılında, ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken son atamayla birlikte sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projemizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Okulları, yazın pırıl pırıl yaparak inşallah yeni döneme hazır hale getireceğiz. Öğrencilerimizin kaliteli eğitim alması, öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapması için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

2023/2024 MEB ATAMALARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen atamalarına dair detaylar henüz net değil.

KPSS oturumlarının tamamlanması ve sonuçların ilan edilmesiyle brilikte, bu konuda da gelişmeler olabileceği tahmin ediliyor.

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