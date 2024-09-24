Öğretmen bir adımla ölümden kurtuldu

Kaynak: İHA
Öğretmen bir adımla ölümden kurtuldu

Bursa'da tonlarca tomruk yüklü kamyon sürücüsü viraja hızlı girdi. Kasadaki kütükler yola savruldu. Minibüs bekleyen bir öğretmen devrilen kütüklerden bir adımla kurtulurken, o anları "Kıl payı ölümden kurtuldum" diye anlattı.

Korkunç kaza Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. İznik istikametinden Orhangazi ilçesine seyir halindeki Murat A., idaresinde 41 AOT 447 plakalı kamyon viraja hızlı girince dorse kısmında bulunan tonlarca ağırlığındaki kütükler yola savruldu.

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Aracı son anda toplayan sürücü, kamyonu hemen emniyet şeridine çekti. Bu esnada yol üzerinde minibüs bekleyen Boyalıca Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nejat Özkan ise üzerine gelen tonlarca ağırlıktaki kütükleri fark edip refleksi sayesinde kurtuldu.

O anları anları anlatan öğretmen Nejat Özkan, "Burada minibüs bekliyordum. Kamyon sürücüsü viraja hızlı girdi. Zaten önlem de almamış gördüğünüz gibi. Kütükleri döke döke geldi. Ben can havliyle kendimi arka tarafa attım. Kıl payı ölümden kurtuldum" dedi.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, kütüklerin devrildiği esnada vatandaşların ve araçların bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kütüklerin devrilme anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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