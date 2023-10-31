Öğretmen gerçekleri söyledi. Gözaltına alındı

Antalya’da Cumhuriyetin 100. Yılı etkinliklerinde konuşan, özel bir okulda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olan E. K.nın, AKP iktidarının ‘Türkiye Yüzyılı’ sloganını, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, beyin göçü gibi sorunları eleştirdi. E.K.’nın konuşmasından rahatsız olan iktidara yakın kişiler ise Karakaş’ı sosyal medyadan hedef aldı.

Sözcü’de yer alan habere göre, E. K. saat 22.00 sıralarında Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Avukatları eşliğinde karakolda bekleyen E.K. öğretmenin nöbetçi savcıya ifade vereceği öğrenildi.

“SEN NEREDESİN?”

Karakaş konuşmasında şunları söylemişti:

“Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasaya cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar.

Peki tüm bunlar olurken sen neredesin? Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş cumhuriyetinin değerini, özgürlük kelimesinin değerini. Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten. Kula kulluk etmediğin her gün için şükrettin mi yaratana. Koskoca ülken Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin?

Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, milli marşını kağıda bakmadan okuyamayan, ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin?

Cumhuriyetin gözbebeği bütün fabrikaları bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçinin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?”

EMNİYET’TEN AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, öğretmen E.K. hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

“Bazı basın/yayın organları ile Sosyal Medya hesaplarında yer alan TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji’nde 100. yıl kutlamaları kapsamında yapılan konuşma sırasında çekilen görüntülerin ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

29.10.2023 günü İlimiz Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji’nde bir kadın şahsın ‘Cumhuriyet Kutlamaları’ sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla; ‘Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldığı, bir Eğitim Kurumunda Siyaset yapıldığı ve Birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.’ şekilde yer alan görüşler üzerine; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan araştırmalarda; Şüpheli (E.K.) isimli şahıs 30.10.2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesi kapsamında; ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan Adli İşlem yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ”

“İTAAT EDEN ÖĞRETMENLER OLMAMIZ İSTENİYOR”

Eğitim Sen Antalya Şube Balkanı Nurettin Sönmez, öğretmen Emine Karakaş’ın gözaltına alınmasına ve Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Sönmez, “Bir öğretmenin Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamasında yaptığı konuşmasından ve gelecekle ilgili duyduğu kaygılarından dolayı gözaltına alınmış olması düşündürücüdür. Öğretmen derslerinde ve öğrencilere yaptığı her konuşmada gençlerin ve ülkenin geleceğini düşünerek düşüncelerini aktarır. Ne yazık ki konuşmayan, itaat eden öğretmenler olmamız isteniyor. Her öğretmen, velilerine, öğrencilerine ve ülkesine karşı sorumludur. Meslektaşımızın serbest bırakılmasını istiyoruz.”

SERBEST BIRAKILDI

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Emine Karakaş, ifadesi alındıktan sonra gece saatlerinde serbest bırakıldı.