İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'müsabaka sonuçlarını etkilemek'le suçladığı isimler arasında bulunan hakem Nevzat Okat tutuklandı. Yaklaşık 10 yıldır hakemlik yapan Okat, şubat ayında profesyonel maçlarda görev almaya başladı. İşte asıl mesleği öğretmenlik olan Okat'ın hakkında ortaya çıkanlar...

MASAK, Nevzat Okat'ın bankacılık verilerine baktı. Buna göre tutuklanan hakemin 2021-2025 yılları arasında yaklaşık toplam 50 milyon 267 bin 645,22 TL'lik finansal işlem hacmi bulundu. Okat, bahis firmaları ile 2021 2025 yılları arasında toplam 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93,60 TL'lik finansal işlem yaptı. 1 milyon 6 bin 913,91 TL'lik bahis oyanayan hakem 636 bin 179,99 TL kazanç elde etti.

Onat'ın cep telefonunun notlar bölümünde yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgileri de bulundu. Onat ise iki yurt içi bahis sitesinde üyeliklerinin bulunduğu ve bu sitelerde oyun oynadığını kabul etti. Yaklaşık on yıldır hakemlik yaptığını söyleyen Nevzat Okat savunmasında, "Bu süreçte yasal bahis haricinde bir kaydım yoktur. Suçsuz bir şekilde hakemlik hayatımız bitti. Biz bir eğlence amaçlı yaptık ve sonucunda da ceza aldık. Ben öğretmenim ve çok üzgünüm" dedi.

ÖĞRETMEN HAKEMİN EVLİLİĞİ BAHİS YÜZÜNDEN BİTMİŞ

Öğretmen olan Okat'ın ilk evliliğinin bahis yüzünden bittiği ortaya çıktı. Mahkemede savunma yapan avukatınin verdiği bilgiye göre Okat, her oynadığı bahisi kaybetti. Bu yüzden hakemin evliliği bundan kötü etkilendi. Çift boşanma kararı aldı. Okat profesyonel lige çıktıktan sonra bahis oynamayı bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadığı için hak mahrumiyeti cezası verdiği Onat'ın hakemliği fiili olarak bitti.

Onat'ın profesyonel hakem olarak bu sezon Türkiye Kupası, 2. ve 3. Lig'de görev aldığı karşılaşmalar şöyle...

1461 Trabzon - Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor 0-0 (Dördüncü hakem)

Kahramanmaraş İstiklalspor - Yeni Malatyaspor 2-0 (Hakem)

Isparta 32 - Kırklarıelispor 5-1 (Dördüncü hakem)

Elazığspor - Bingölspor 2-3 (Dördüncü hakem)

Fethiyespor - Mersin İdman Yurdu 2-0 (Hakem)

Batman Petrol - Ankaragücü 2-1 (Dördüncü hakem)

Kütahya Büyük Saka Mavi Şimşek - Afyonkarahisar Safa Gençlik 0-4 (Hakem)

Diyarbekirspor - Malatya Yeşilyurt 2-2 (Hakem)

Orduspor 1967 - Zonguldakspor 0-3 (Hakem)

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Maç sonuçlarını etkilemek nedeniyle başlatılan soruşturmada hakem Nevzat Okat'ın yanı sıra Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, hakem Erkan Arslan, Yakup Yapıcı, Nevzat Okat, Ahmet Kıvan Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman tutuklandı. Aynı soruşturmada gazeteci Umut Eken ise halkı yanıltma amacıyla manipülasyon yaptığı gerekçesiyle cezaevine gönderildi.