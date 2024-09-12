Öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı

Erzurum'da Sabancı Ortaokulu'nda gerçekleşen olayda, öğretmen Cem Bilal Kaya, boğulma tehlikesi geçiren bir öğrencisini Heimlich manevrasıyla hayata tuttu. Olay, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

7. sınıf öğrencisi Y.G., sınıf girişinde nefes almakta zorlanmaya başlayarak çırpınmaya ve arkadaşlarından yardım istedi. Nefes borusuna yediği pastadan bir parça kaçan Y.G.'ye ilk müdahaleyi arkadaşları tarafında yapıldı. Arkadaşları sırtına vurarak yardım etmeye çalıştılar. Ancak bu çabalar yeterli olmayınca, bir öğrenci alt kata inip yardım çağırmaya gitti.

O sırada koridora çıkan ve nefes almakta güçlük çeken Y.G.'nin yardımına, öğretmeni Cem Bilal Kaya yetişti. Kaya, defalarca Heimlich manevrası uygulayarak öğrencisinin nefes borusuna kaçan yiyecek uzun bir çabanın ardından çıkarıldı ve Y.G. tekrar nefes almaya başladı.

Olayın ardından Kaya'nın yorgun halleri ve öğrencilerin panik anları da kameraya kaydedildi.