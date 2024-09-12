Öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı

Erzurum'da nefes borusuna yediği pastadan bir parça kaçan çocuğu bir öğretmen heimlich manevrasıyla kurtardı.

Erzurum'da Sabancı Ortaokulu'nda gerçekleşen olayda, öğretmen Cem Bilal Kaya, boğulma tehlikesi geçiren bir öğrencisini Heimlich manevrasıyla hayata tuttu. Olay, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

7. sınıf öğrencisi Y.G., sınıf girişinde nefes almakta zorlanmaya başlayarak çırpınmaya ve arkadaşlarından yardım istedi. Nefes borusuna yediği pastadan bir parça kaçan Y.G.'ye ilk müdahaleyi arkadaşları tarafında yapıldı. Arkadaşları sırtına vurarak yardım etmeye çalıştılar. Ancak bu çabalar yeterli olmayınca, bir öğrenci alt kata inip yardım çağırmaya gitti.

O sırada koridora çıkan ve nefes almakta güçlük çeken Y.G.'nin yardımına, öğretmeni Cem Bilal Kaya yetişti. Kaya, defalarca Heimlich manevrası uygulayarak öğrencisinin nefes borusuna kaçan yiyecek uzun bir çabanın ardından çıkarıldı ve Y.G. tekrar nefes almaya başladı.

Olayın ardından Kaya'nın yorgun halleri ve öğrencilerin panik anları da kameraya kaydedildi.

aw285732-02.jpg

Son Haberler
Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı
AKP'li siyasetçiden skandal Dilruba paylaşımı: Kadın işi biliyor, biraz dekolte biraz da...
AKP'li siyasetçiden skandal Dilruba paylaşımı: Kadın işi biliyor, biraz dekolte biraz da...
1 milyon dolar değerinde olduğu ortaya çıktı. Yaşlı kadın kapı tutucu olarak kullanııyordu
1 milyon dolar değerinde olduğu ortaya çıktı. Yaşlı kadın kapı tutucu olarak kullanııyordu
Ünlü banka Türkiye'de sığınmacılara kredi verecek
Ünlü banka Türkiye'de sığınmacılara kredi verecek
Galatasaray'daki kavgayı ortaya çıkardı. Transferleri sızdıran kişiyi açıkladı
Galatasaray'daki kavgayı ortaya çıkardı. Transferleri sızdıran kişiyi açıkladı