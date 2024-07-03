Öğretmen maaşı kaç lira oldu? Uzman Öğretmen maaşı kaç lira oldu? İşte Temmuz ayında hesaplara yatacak zamlı maaşı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Öğretmen maaşı kaç lira oldu? Uzman Öğretmen maaşı kaç lira oldu? İşte Temmuz ayında hesaplara yatacak zamlı maaşı

Türkiye'de devlet kadrolarında çalışan öğretmen sayısı, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2023-2024 Millî Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim Kitabı'na göre; kadrolu erkek öğretmen sayısı 450,616, kadrolu kadın öğretmen sayısı 698,585 açıklanmıştı. Toplam sayıları 1 milyonu aşan öğretmenler Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak enflasyon farkını merak ediyordu. İşte öğretmenlerin Temmuz ayında hesaplarına yatacak maaş…

Öğretmen maaşı kaç lira oldu?

Ocak ayı itibarıyla, 1/4 derecesindeki öğretmenler için maaşlar 26.654 TL'den 39.781,09 TL'ye yükselirken, uzman öğretmen maaşları ise 29.538 TL'den 44.085,465 TL'ye çıkmıştı. Bu artış, enflasyon oranları ve toplu sözleşme zammının birleşimi sonucunda gerçekleşmişti.

Öğretmenler, kariyer basamaklarını yükseltmek için sınavlara girerek uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ulaşabiliyor ve bu unvanlar maaşlarında belirgin bir artışa yol açıyor.

ÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI KAÇ LİRA OLDU? (TEMMUZ ZAMMIYLA)

ÖĞRETMEN 1/4

  • 2024 Ocak-Haziran(TL) 39 bin 781 lira
  • 2024 Temmuz-Aralık (TL) 47 bin 433 lira

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

  • 2024 Ocak-Haziran(TL) 44 bin 085 lira
  • 2024 Temmuz-Aralık (TL)52 bin 568 lira

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