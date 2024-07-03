Öğretmen maaşı kaç lira oldu? Uzman Öğretmen maaşı kaç lira oldu? İşte Temmuz ayında hesaplara yatacak zamlı maaşı

Öğretmen maaşı kaç lira oldu?

Ocak ayı itibarıyla, 1/4 derecesindeki öğretmenler için maaşlar 26.654 TL'den 39.781,09 TL'ye yükselirken, uzman öğretmen maaşları ise 29.538 TL'den 44.085,465 TL'ye çıkmıştı. Bu artış, enflasyon oranları ve toplu sözleşme zammının birleşimi sonucunda gerçekleşmişti.

Öğretmenler, kariyer basamaklarını yükseltmek için sınavlara girerek uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ulaşabiliyor ve bu unvanlar maaşlarında belirgin bir artışa yol açıyor.

ÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI KAÇ LİRA OLDU? (TEMMUZ ZAMMIYLA)

ÖĞRETMEN 1/4

2024 Ocak-Haziran(TL) 39 bin 781 lira

2024 Temmuz-Aralık (TL) 47 bin 433 lira

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4